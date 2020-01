Farage "przekonany", że Polska jako następna opuści Unię Europejską

Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się wraz z przeprowadzonym 23 czerwca 2016 r. referendum, w którym za takim rozwiązaniem opowiedziało się prawie 52 proc. głosujących. Formalny wniosek o opuszczenie UE rząd brytyjski złożył 29 marca 2017 r.

ZOBACZ: Brexit Day. Co wydarzy się ostatniego dnia Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej?

W środę w Parlamencie Europejskim ok. godz. 18 odbędzie się głosowanie nad umową dotycząca brexitu. Jeżeli europosłowie zgodzą się na jej ratyfikowanie, to Wielka Brytania opuści wspólnotę w piątek, 31 stycznia, o północy (o godz. 23 czasu lokalnego).

Na “pożegnalnej” konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim, „ojciec Brexitu” @Nigel_Farage właśnie stwierdził, że jest przekonany, iż następnym krajem, który po Wielkiej Brytanii opuści UE będzie Polska... pic.twitter.com/hneMwz75os — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) January 29, 2020

"To trochę za dużo, niż są w stanie znieść"

Podczas konferencji prasowej, Farage'owi została przypomniana jego wypowiedź podczas jednego z posiedzeń PE w Strasburgu, w której zapewniał, że "brexit to dopiero początek". Eurodeputowany był pytany, które kraje w jego ocenie "pójdą za przykładem Wielkiej Brytanii" i opuszczą Unię Europejską.



- Kiedy z Unii wychodzi potężna gospodarka, która równowartość wynosi jest 90 pomniejszym gospodarkom, to będzie to potężny cios dla wspólnoty, co jest dobrą rzeczą. Kiedy myślę o krajach, które, jako kolejne opuszcza UE, do głowy przychodzą mi Dania, Polska i Włochy - odpowiedział.

ZOBACZ: Ziobro zaproponował Jourovej kompromis ws. sędziów. "W geście dobrej woli"

- Myślę, że w sposób, w jaki Polacy są upominani, są wielokrotnie obrażani przez takie osoby, jak Timmermans, to dla nich trochę za dużo niż są w stanie znieść, mając na uwadze ich trudną i skomplikowaną historię. Dokładnie 30 lat w Polsce rządzili komuniści. Teraz mamy system rządowy z Brukseli, który dla wielu Polaków wygląda niemal identycznie, jak system, od którego udało im się uwolnić. Chodzi to o proces w jaki i przez kogo podejmowane są decyzje - powiedział Farage.

Europoseł podkreślił, że Dania, Polska i Włochy są "jego faworytami do opuszczenia UE". - Wierzę, że Brexit jest dopiero początkiem zupełnej rekonfiguracji Unii Europejskiej - zakończył.

WIDEO - Piotr Müller komentuje wizytę wiceszefowej Komisji Europejskiej w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News, polsatnews.pl