Prezydent: Unia Europejska powinna być bardziej demokratyczna

Prezydent dziękował uczestnikom spotkania za wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i podkreślał, że PE to instytucja demokratyczna.

- Moim osobistym przekonaniem i marzeniem jest to, żeby takie instytucje UE były wzmacniane - Rada Europejska i Parlament Europejski, bo tam jest nasza demokratycznie wybrana reprezentacja i to one powinny mieć w Unii jak największą siłę, tak jak i parlamenty narodowe, dlatego że ludzie chcą wiedzieć, że o ich sprawach decydują ci, których oni wybrali, to jest jedna z najważniejszych, absolutnie podstawowych spraw - mówił prezydent.

- Jeśli w jakimś kierunku mają iść reformy UE, a Unia powinna się reformować, żeby być skuteczniejsza, lepsza, bardziej przyjazna mieszkańcom Europy, bo przecież takie jest oczekiwanie zwykłych ludzi, to musi być bardziej demokratyczna, tego dzisiaj wymagać należy od europejskich instytucji i europejskich polityków. Jestem też przekonany, że taki będzie głos naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim - dodał.

WIDEO - Ukrainiec zasłabł w pracy, a polska szefowa wywiozła go do lasu. Mężczyzna zmarł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP