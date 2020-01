Drożej w Tatrach. Wiemy, od kiedy podwyżka cen biletów wstępu do parku narodowego

Tatrzański Park Narodowy podwyższy ceny biletów uprawniających do wejścia na szlaki turystyczne. - Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2014 roku, a koszty naszej działalności rosną - powiedział w Polsat News dyrektor Parku Szymon Ziobrowski. W zamian za wyższe opłaty, turyści mają podziwiać piękno gór na czystych i bezpiecznych trasach. Jest jednak grupa osób, której podwyżka nie obejmie.

Od 1 marca bilet normalny pozwalający na przejście szlakami w Tatrzańskim Parku Narodowym będzie droższy o złotówkę (dzisiaj kosztuje 5 zł), a cena ulgowego wzrośnie o 50 groszy (z obecnych 2,50 zł). Wyższe będą też opłaty za bilety grupowe (będą kosztować 54 zł dla 10 osób, za ulgowy - 27 zł) i siedmiodniowe (turysta zapłaci 30 zł i 15 zł za ulgowy).

Park: wprowadzamy podwyżkę, bo rosną koszty działalności

Podwyżka dotknie też przewodników tatrzańskich, który raz do roku wpłacają do kasy Parku 150 zł. Głębiej do kieszeni sięgną również fiakrzy wożący turystów nad Morskie Oko fasiągami. Aby móc prowadzić działalność na Drodze Oskara Balzera, płacą miesięcznie 1500 zł.

- Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2014 roku, a więc parę ładnych lat temu. Zdecydowaliśmy się podnieść ceny biletów, bo koszty naszej działalności rosną - wyjaśnił w Polsat News Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dodał, że o podobnych podwyżkach zdecydował wcześniej Karkonoski Park Narodowy. - Tam opłata za wstęp kosztuje 8 zł, a w Bieszczadach 7 zł - powiedział.

Wiadomo, na co trafią pieniądze z podwyżki

Rocznie tatrzański park odwiedza 4 mln turystów. Jego zarząd oszacował, że dzięki wyższym cenom do budżetu wpłyną dodatkowe 2 mln złotych w ciągu roku.

Pieniądze z tej puli mają służyć ochronie ekosystemów, utrzymywaniu monitoringu i czystości oraz organizowaniu akcji edukacyjnych. 15 proc. pieniędzy trafia do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i przeznaczane jest na ratowanie poszkodowanych w górach.

Podwyżki nie odczują posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy na tatrzańskie szlaki mogą wchodzić za darmo.

