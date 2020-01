9-latek dźgał nożem 5-letnią siostrę. Krzyczał "giń"

Matka rodzeństwa wyszła z mieszkania na pocztę i po drobne zakupy. Pod jej nieobecność 9-latek miał zaatakować siostrę. Kiedy kobieta wróciła do mieszkania, zastała chłopca krzyczącego do siostry: "giń" - podaje CNN.

Kobieta zeznała, że zabrała nóż synowi i popędziła z córką do łazienki. W tym czasie chłopiec uciekł z mieszkania. Niedługo później został aresztowany przez policjantów przybyłych na miejsce.

Złapał za kark i dźgał

Obrażenia dziewczynki okazały się poważne, została helikopterem przetransportowana do szpitala. Policja w oświadczeniu nie podaje jaki jest obecnie jej stan.

9-latek opisał śledczym, co działo się podczas nieobecności matki w domu. Zeznał, że wziął z szafki nóż kuchenny i schował go za plecami, po czym podszedł do siostry. Gdy ta pochyliła się, aby wziąć coś z podłogi, złapał ją za karki i zaczął uderzać nożem.

Pierwsza rozprawa chłopca odbyła się we wtorek. Sędzia w hrabstwie Marion, w stanie Floryda nakazał badania psychiatryczne 9-latka. Został mu również przydzielony obrońca z urzędu. Chłopiec, którego imienia ze względu na wiek nie podają media amerykańskie, ma pozostać w areszcie.

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 5 lutego.

las/prz/ CNN