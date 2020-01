Trwa przesłuchanie 17-latka, który zabił matkę

Do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie doprowadzono 17-latka, który wczoraj miał zabić swoją matkę. Nastolatek sam zadzwonił na policję po zdarzeniu. Mimo podjętej reanimacji, 47-latka zmarła.

Do zdarzenia doszło w czwartek w jednym z mieszkań w Garwolinie. Policja dostała zgłoszenie ok. godz. 13 o rannej kobiecie.

Sam zadzwonił na policję

- Na miejscu policjanci znaleźli ranną 47-letnią kobietę, które była reanimowana. Niestety nie udało się jej uratować - informował polsatnews.pl asp. szt. Marek Kapusta z policji w Garwolinie.

- (Szymon Z. - red.) sam zadzwonił na policję, informując o przedmiotowym zdarzeniu. Został on w związku z tym zaraz po przybyciu funkcjonariuszy zatrzymany – powiedział Leszek Wójcik z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie.

Na ciele kobiety ujawniono liczne rany kłute.

Doprowadzony do prokuratury

Szymon Z. trafił wczoraj na oddział psychiatryczny jednego z podwarszawskich szpitali. Lekarz nie zgodził się na to, by nastolatek trafił do policyjnej izby zatrzymań.

W piątek doprowadzono 17-latka do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. Trwa jego przesłuchanie.

Może on usłyszeć zarzut zabójstwa, za co może mu grozić nawet dożywocie.

pgo/luq/ Polsat News, polsatnews.pl