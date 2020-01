Zakłady o wykolejenie tramwajów we Wrocławiu. Specjalne polecenie dla motorniczych

Miejscy aktywiści z Akcji Miasto wyliczyli, że w 2019 roku we Wrocławiu doszło do ponad 100 wykolejeń tramwajów. To rekord w skali kraju.

Sytuację postanowił wykorzystać jeden z bukmacherów, który zaoferował graczom możliwość obstawienia liczby tego typu zdarzeń.

Motorniczowie muszą zwolnić

Na rosnąca liczbę tramwajów wypadających z szyn zareagowali nie tylko bukmacherzy, ale również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, które w wewnętrznej instrukcji nakazało motorniczym zwalniać na skrzyżowaniach nawet do 10 km/h.

- Określają to nasze wewnętrzne przepisy. Czasem w niektórych momentach są one trochę bardziej zaostrzone ze względu na stan infrastruktury w niektórych miejscach - powiedział "Wydarzeniom" Krzysztof Balawajder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu.



Jednak to nie do końca rozwiązuje problem. Ostatnio we Wrocławiu codziennie dochodzi do jakiejś awarii. - Jesteśmy ewenementem w Polsce - stwierdził Aleksander Obłąk z Akcji Miasto.

"Naprawy były odkładane w nieskończoność"



Problemem są stare, przez lata nieremontowane, torowiska. - Naprawy były odkładane w nieskończoność i teraz się to mści - dodał aktywista.



Władze Wrocławia podeszły do problemu poważnie i zapowiedziały projekt naprawy torowisk i trakcji tramwajowej.

Na poprawę infrastruktury ma zostać wydane 80 milionów złotych. Jednak na efekty inwestycji trzeba będzie trochę poczekać. Do tego czasu hazardziści mogą obstawiać, czy liczba wykolejeń dobije do setki.

- Jestem przekonany, ze tej setki nie przekroczymy. Będziemy robić wszystko co w naszej mocy, żeby tak się stało - zapewnia prezes MPK.

