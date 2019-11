Oglądał porno, gdy prowadził tramwaj. Pasażerka zrobiła mu zdjęcia [WIDEO]

Jeden z krakowskich motorniczych, w trakcie wykonywania kursu, oglądał na smartfonie filmy pornograficzne. Zauważyła to podróżująca tramwajem kobieta, która udokumentowała "seans" na zdjęciach. Trafiły one na ręce jego przełożonych. Sprawą zajęła się też policja. - Nie będziemy mieli już takiego poważania wśród pasażerów, jak do tej pory - obawia się jego koleżanka po fachu.