"Gomułka i Gierek nauczycielami PiS-u" vs "uchwały SN nie mogło być". Spór o sądy w "Polska Wybrała"

- Gomułka i Gierek mówili tymi słowami, co PiS. To są ich nauczyciele - mówiła Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) w programie "Polska Wybrała". Z kolei Krzysztof Bosak stwierdził, że PiS może wkrótce "zakwestionować prawomocność powołań sędziów z okresu PRL". Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS), to nie jej partia zakwestionowała prawo do orzekania sędziów, ale uchwała Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy zdecydował w czwartek, że sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie nie mogą orzekać. Postanowił też, że nie mogą oni zasiadać w obsadach sądów.

Stwierdził przy tym, że jego uchwała nie będzie obowiązywać wobec orzeczeń wydanych przed dniem jej podjęcia (czyli do czwartku). W niejawnym posiedzeniu trzech izb SN (Cywilnej, Karnej i Pracy) uczestniczyło ponad 60 sędziów.

Bosak: PiS zakwestionuje prawomocność powołań sędziów w PRL

W programie "Polska Wybrała" prowadzący Wojciech Dąbrowski zapytał, czy sytuacja wokół sądów dotarła do punktu, w którym "wojna na górze schodzi na dół i zaczyna dotykać ludzi".

- Ten punkt nastąpił, gdy Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie wnioskować do TSUE o uchylenie reformy sądownictwa PiS, która ma usuwać skompromitowanych i obciążonych sędziów z zawodu - powiedział Krzysztof Bosak z Konfederacji.

ZOBACZ: Komisja Europejska złożyła wniosek do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce

Jego zdaniem, "to wejście na twardo w struktury sądownictwa", które "dodało wiatru w żagle buntującej się części klasy sędziowskiej".

- Milcząca większość sędziów chce dobrze robić swoją robotę i nie angażują się w te awantury. Gdyby nie podsycanie tego konfliktu zza granicy to tej sytuacji by nie było - mówił.

Bosak spodziewa się, że PiS wkrótce "zakwestionuje prawomocność powołań sędziów z okresu PRL".

"Wszyscy sędziowie wrzucani są do worka pełnego oskarżeń"

Natomiast Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska) stwierdziła, że nie ma żadnej "wojny na górze" ani sporu polityków.

- Jest tylko pomysł PiS, jak pod płaszczykiem reformy sądownictwa wymienić jednych sędziów na drugich. To od samego początku dotyka obywateli, których większość ma poczucie, że jako słabsi w starciu z machiną państwa, mogą nie znaleźć sprawiedliwości - powiedziała.

Według niej, wszyscy sędziowie wrzucani są "do worka pełnego oskarżeń". - Nie będzie lepiej, jeśli nie zostaną poprawione procedury postępowania. Dla obywateli jest ważne, by sądy były bliżej nich, ale PiS się tym nie zajmuje, tylko "szczytem".

"Od kilku lat obserwujemy drogę anarchii"

Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) zaapelowała, by nie używać haseł jak "wojna" czy "kadrówka". - To nie PiS zakwestionowało prawo do orzekania sędziów, ale uchwała Sądu Najwyższego pani Gersdorf.

ZOBACZ: Wiceminister Janusz Kowalski: mam w nosie tych 60 profesorów, bo ja jestem za Polakami

Jej zdaniem, w świetle obowiązujących zasady "tej uchwały nie mogło być". - Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie - mówiła.

Stwierdziła, że "od kilku lat obserwujemy drogę anarchii (przeciw) reformom wprowadzanym przez PiS, na którą weszli niektórzy sędziowie".

- To szkodzi wizerunkowi prawników, którzy robią wszystko, by prawo służyło Polakom, a nie im - uznała.

"Gomułka i Gierek mówili dokładnie tymi słowami"

Według Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w Senacie, "o co chodzi": "Jak my rządzimy, to wybieramy swoich sędziów, którzy będą realizować naszą reformę. Jak wy wygracie wybory, to wybierzecie sobie swoich".

- To rozumienie demokracji przez PiS - powiedziała.

ZOBACZ: "Minister sprawiedliwości nie jest od oceniania decyzji Sądu Najwyższego"

Komentując wypowiedzi polityków partii rządzącej Morawska-Stanecka oceniła, że "to tak, jakby cofnęła się do 1968 roku". - Gomułka i Gierek mówili dokładnie tymi słowami. To są nauczyciele PiS-u - mówiła.

Według niej, zgodnie z konstytucją "to Sąd Najwyższy rozstrzyga kwestie dotyczące orzecznictwa". - Ani marszałek Witek, ani prezes TK Przyłębska, nie miały prawa narzucać niczego Sądowi Najwyższemu - uznała.

"To jest zamach stanu"

- PiS uznało, że musi zmienić prawo, a nie ma większości konstytucyjnej. Zmienia więc konstytucję przy pomocy ustaw sejmowych, to jest zamach stanu - stwierdził Władysław Teofil Bartoszewski (PSL-Koalicja Polska).

Według niego, rządzący "wpakowali siebie i cały naród w kłopot, którego nie można odkręcić, nie mając większości konstytucyjnej".

- Trzeba to odkręcać: albo łamiąc prawo, co sugerował w programie wyborczym przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, albo tak, jak mówi prof. Łętowska, czyli wprowadzić skomplikowany system nowych ustaw, co zajmie kilka lat - mówił.

