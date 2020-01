Pościg policji za uciekinierem z więzienia, który jechał bez prawa jazdy. Uderzał w inne auta

Gdy policjanci z grupy "Speed" patrolowali w niedziele około godz. 22:00 ul. Włókniarzy, na skrzyżowaniu z ul. Drewnowską zwrócili uwagę na bmw z niemiecką rejestracją.

Patrol drogówki podjął próbę zatrzymania i skontrolowania kierującego i pojazdu.

Mimo włączenia w radiowozie sygnałów świetlnych i dźwiękowych auto nie zatrzymało się. Kierowca zaczął się oddalać. Podczas ucieczki łamał przepisy, m.in. przekraczał dopuszczalną prędkość i przejeżdżał na czerwonym świetle.

W pewnej chwili bmw z impetem wbiło się pomiędzy inne samochody, aby przecisnąć się do przodu. Wtedy pojazd na chwile sie zatrzymał, a policjanci błyskawicznie zatrzymali kierowcę.

Okazało się, że 28-letni łodzianin jest poszukiwany listem gończym w związku z ucieczką z zakładu karnego.

Za jazdę bez uprawnień i inne wykroczenia w ruchu drogowym otrzymał 1500 zł mandatu i 7 punktów karnych. Za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli grozi mu kara do 5 lat więzienia. Po przedstawieniu zatrzymany mężczyzna trafił ponownie do celi.

WIDEO - policja zatrzymała kierowce, po tym, jak chcąc za wszelką cenę uciec, rozbił auta innych kierowców:

