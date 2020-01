Staranował drzwi i wjechał autem do kościoła. Twierdził, że opętał go demon [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w miejscowości Sonseca w pobliżu Toledo w środkowej Hiszpanii. W środę rano kierowca granatowego SUV-a staranował drzwi kościoła Świętego Jana Ewangelisty i wjechał do środka.

Zatrzymał się dopiero przed samym ołtarzem. Po drodze kierowca zdemolował ławki ustawione w głównej nawie świątyni.

Świadkowie incydentu natychmiast wezwali na miejsce policję. Funkcjonariusze znaleźli mężczyznę przy ołtarzu. Był niespokojny i przerażony. Tłumaczył, że został opętany przez demona, a kościół był jedynym miejscem, w którym mógł się schronić.

