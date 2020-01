Byli pod wpływem narkotyków i uciekali przed policją. W aucie wieźli niemowlęta

Po pościgu policjanci zatrzymali kierowcę i pasażerów mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli. W samochodzie były dzieci w wieku sześciu i dziewięciu miesięcy. Kierowca i wszyscy dorośli pasażerowie byli pod wpływem narkotyków.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, którzy pełnili 24 stycznia służbę w Głogowie, zauważyli na jednej z ulic samochód, który nie miał tablic rejestracyjnych.

Policjanci polecili kierowcy, by się zatrzymał. Mężczyzna zareagował ucieczką - w jej trakcie przekraczał prędkość i łamał przepisy, a na jednym ze skrzyżowań tylko ucieczka pieszego z przejścia zapobiegła jego potrąceniu.

W końcu policjanci zatarasowali drogę i uniemożliwili dalszą jazdę mercedesowi. Kiedy chcieli otworzyć drzwi auta, kierowca zablokował je i nie reagował na wezwania funkcjonariuszy. Mundurowi wybili więc szyby w samochodzie.

Wszyscy dorośli pasażerowie byli pod wpływem narkotyków

W pojeździe znajdowały się cztery osoby dorosłe oraz dzieci w wieku 6 i 9 miesięcy, przewożone bez zabezpieczeń.

Kierowca, to znany policjantom 21–letni mieszkaniec Głogowa. Zachowanie mężczyzny i jego pasażerów wskazywało na to, że znajdują się pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to badania testerem.

Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.



21–letni kierowca mercedesa usłyszał dodatkowo zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, niezatrzymania się do policyjnej kontroli i udzielania narkotyków innym osobom. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za liczne wykroczenia drogowe, których dopuścił się w trakcie ucieczki.

emi/luq/ polsatnews.pl