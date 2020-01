Znęcał się nad 6-latkiem. Sprawa wyszła na jaw, gdy sprzedał telefon

- Prowadzimy postępowanie w kierunku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim oraz jego matką - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl Artur Idzi, prokurator rejonowy z Kamiennej Góry.

To, co działo się za zamkniętymi drzwiami w rodzinie, wyszło na jaw przypadkiem, gdy telefon trafił do nowego właściciela. Zobaczył on, że 38-latek nie usunął z niego m.in. nagrań, podczas których widać, jak znęca się nad 6-latkiem.

Liczne siniaki i stare złamanie

Ojczyma chłopca zatrzymano, dziecko natomiast poddano obdukcji. Badania ujawniły siniaki w okolicach głowy, rąk, nóg, tułowia i pleców oraz stare złamanie kości ramiennej.

Podejrzanemu przedstawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

- 38-latek częściowo przyznał się do znęcania nad dzieckiem, ale nie nad matką chłopca. 22 stycznia Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze na nasz wniosek zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wynikało to z uwagi na obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz uzasadnioną obawę popełnienia przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu - poinformował prokurator.

W domu była jeszcze dwójka dzieci

Oprócz 6-latka w domu mieszkała dwójka dzieci w wieku 6 miesięcy i 2 lat. Nie ma dowodów, że mężczyzna znęcał się również nad nimi.

Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

