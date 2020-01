Trump złożył oświadczenie dot. Holokaustu. Ustanowił ważną rocznicę

Wezwał wszystkich Amerykanów do obchodzenia tego dnia specjalnymi programami, ceremoniami, modlitwami i wspomnieniami poświęconymi zarówno ofiarom Holokaustu i prześladowań nazistów, jak i "tym mężczyznom i kobietom, którzy pomogli uwolnić ofiary tego okrucieństwa".

"W 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz wspominamy sześć milionów Żydów, którzy zginęli w Holokauście i składamy cześć amerykańskim żołnierzom i innym siłom alianckim, które walczyły niestrudzenie, by pokonać nazistowski reżim" - napisał prezydent USA. Podkreślił też konieczność walki z antysemityzmem i powtarzania słów "Nigdy więcej".

"Systematyczny i metodyczny plan zgładzenia narodu żydowskiego"

Trump napisał, że "naziści wprowadzili systematyczny i metodyczny plan zgładzenia narodu żydowskiego i innych ludzi, których uważali za niepożądanych". "Dwóch na trzech Żydów w Europie i miliony innych ludzi zostało zamordowanych. Byli wysyłani do gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, gdzie byli prześladowani, więzieni, głodzeni, torturowani i zabijani. To po prostu nie do pomyślenia, że takie barbarzyństwo wydarzyło się zaledwie 75 lat temu" - dodał prezydent USA.

Trump stwierdził, że osoby, które przeżyły Holokaust, wciąż przeżywają koszmary tego doświadczenia.

"Tym, których przepełnia nienawiść, nie może się nigdy udać zminimalizowanie, zanegowanie czy wymazanie Holokaustu z naszej pamięci i z naszych podręczników historii. Mamy fundamentalny, zbiorowy obowiązek dopilnowania, by każde kolejne pokolenie znało prawdę" - napisał prezydent USA.

"Nigdy więcej"

Dodał, że naród żydowski powstał z prochów Holokaustu, by zbudować współczesne państwo Izrael, które jest "wiecznym pomnikiem" jego siły. "Tym, którzy zabiegają o zniszczenie państwa Izrael i narodu żydowskiego, mówimy: »Nigdy więcej«".

"Dziś czcimy pamięć o tych, którzy zginęli w Holokauście. Podziwiamy tych, którzy przeżyli i którzy zagwarantowali przetrwanie narodu żydowskiego. I wyrażamy dług wdzięczności, którego nigdy nie uda się spłacić, wobec naszych dzielnych żołnierzy, którzy poświęcili wszystko w imię wolności" - napisał Trump.

msl/ polsatnews.pl