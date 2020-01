Duda: żądamy powrotu do pełnej integralności terytorialnej Ukrainy

Dla Polski sprawa jest jednoznaczna: żądamy zaprzestania naruszania prawa międzynarodowego przez Rosję i powrotu do pełnej integralności terytorialnej Ukrainy - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Oświęcimiu przed głównymi uroczystościami z okazji 75-lecia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Sytuacja na Ukrainie

Po spotkaniu prezydent Duda przekazał, że jednym z tematów rozmów była sytuacja na Ukrainie - w szczególności na obszarze okręgów Donieckiego, Ługańskiego i okupowanego Krymu - oraz relacje z Rosją.

- Mówiłem panu prezydentowi, że dla nas, dla Polski sprawa jest jednoznaczna. My żądamy przywrócenia prymatu prawa międzynarodowego w tym zakresie, zaprzestania naruszania norm tego prawa, powrotu do pełnej integralności terytorialnej Ukrainy. To jest nasza jednoznaczna postawa i Ukraina zawsze może na naszą jednoznaczną postawę liczyć - powiedział prezydent.

- Pytałem pana prezydenta, jak wygląda kwestia postępów rozmów w formacie normandzkim, jak pan prezydent widzi to na przyszłość, jakich działań można się spodziewać w najbliższym czasie. Cieszę się z tego, że postępuje wymiana jeńców i obywatele Ukrainy, którzy zostali uwięzieni przez Rosję wracają do domów, do swoich rodzin - mówił Duda.

Prezydent podziękował też Zełenskiemu za jego "obecność i postawę w Jerozolimie kilka dni temu" i oddanie w instytucie Yad Vashem hołdu Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej.

Uczczenie pamięci żołnierzy polskich i ukraińskich

Wśród tematów rozmów z Wołodymyrem Zełenskim prezydent wymienił również umacnianie więzi między społeczeństwami - polskim i ukraińskim.

- Zaproponowałem panu prezydentowi, żebyśmy wspólnie uczcili pamięć żołnierzy ukraińskich i polskich, którzy w 1920 r. walczyli z nawałą bolszewicką, tj. stulecie Bitwy Warszawskiej, ale to jest także stulecie tamtej wielkiej wojny - podkreślił Andrzej Duda.

- To jest na pewno element naszej dobrej, wspólnej historii i zaproponowałem panu prezydentowi, żebyśmy tą pamięć uczcili - dodał.

Polski prezydent wyraził także zadowolenie z rozmów dotyczących kwestii historycznych. - Cieszę się, że wiele elementów historycznych, które były w impasie do tej pory teraz spokojnie i konsekwentnie jest przełamywanych. Podziękowałem panu prezydentowi za przychylność wobec działań ekshumacyjnych, dzięki którym będzie możliwe upamiętnienie poległych polskich żołnierzy we Lwowie i w innych miejscach - zaznaczył Duda.

"Udało obniżyć stopień emocji dookoła wspólnej tragicznej przeszłości"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że z Andrzejem Dudą umówili się, że będą wzmacniać strategiczne i przyjazne partnerstwo pomiędzy Polską a Ukrainą. - Nam się udało obniżyć stopień emocji dookoła wspólnej tragicznej przeszłości i dziś z otwartym sercem nasze kraje idą do przodu, w przyszłość - powiedział.

- Jak wiadomo, Ukraina odblokowała moratorium na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na terenie Lwowa, uważam, że polska strona też odnowi ukraińską mogiłę na wzgórzu Monastyrz. W naszych relacjach od teraz akcentujemy to, co nas łączy i w przyszłości też tak będzie - oświadczył Zełenski.

Zapowiedział, że w ciągu roku zaplanowano wiele wspólnych przedsięwzięć, których zwieńczeniem będzie wizyta Andrzeja Dudy na Ukrainie.

Zełenski dziękował za polskie działania na rzecz integralności terytorialnej Ukrainy i za "aktywny udział w przedłużeniu sankcji wobec Rosji". Jak dodał, podczas spotkania poruszono także tematy gospodarcze.

Omówiliśmy z @AndrzejDuda kwestie wspólnej przeszłości dla przyszłości. #Ukraina zezwoliła na prace poszukiwawcze, 🇵🇱 eksperci przeprowadzili prace we Lwowie. Oczekujemy, iż #Polska odbuduje zdewastowaną tablicę na mogile ukraińskiej na wzgórzu Monaster i weźmie ją pod ochronę. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2020

