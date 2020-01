Samolot wylądował... na środku drogi w Iranie [WIDEO]

Irański samolot pasażerski Caspian Airlines wystartował w poniedziałek rano z lotniska w Teheranie i miał lądować w Bandar-e Mahshahr. Maszyna podczas lądowania ześliznęła się z pasa startowego.

Samolot, którym leciało 135 osób, znalazł się... na ulicy. Na filmach, które krążą w sieci widać, jak ludzie opuszczają pokład o własnych siłach.

Iran's Caspian airline Passenger plane, Flying from Tehran to Mahshahr, suffered a runway excursion at Bandar Mahshahr Airport & landed in the middle of street in Mahshahr. Hopefully, All in Board are Sound & Safe. #Iran pic.twitter.com/5g2iS4AFsG

Dyrektor zarządzający lotniskiem Khuzestan Mohammad Reza Rezaei powiedział, że na pokładzie nikt nie został ranny.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu