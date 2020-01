Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu

Opublikowany komunikat armii irańskiej głosi, że samolot ukraiński znalazł się blisko "ważnego obiektu wojskowego" Strażników Rewolucji Islamskiej i został omyłkowo wzięty za "wrogi".

"Z powodu błędu ludzkiego"

Komunikat podkreśla, że irańskie siły zbrojne znajdowały się "na najwyższym poziomie gotowości" w związku z napięciem w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi.

ZOBACZ: Miała lecieć innym samolotem. Zrządzenie losu sprawiło, że wsiadła do ukraińskiego boeinga

"W tych warunkach z powodu błędu ludzkiego, w nieintencjonalny sposób, samolot został trafiony" - stwierdza komunikat. W komunikacie znalazły się słowa ubolewania za tragedię oraz zapewnienie, że odpowiednie systemy zostaną zmodyfikowane aby zapobiec podobnym "pomyłkom" w przyszłości.

Podkreślono, że osoby odpowiedzialne za tragedię zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

"Katastrofalny błąd"

Na Twitterze prezydent Iranu podkreślił, że kraj ubolewa nad tym "katastrofalnym błędem". Złożył również kondolencje rodzinom ofiar.

"W wyniku wewnętrznego dochodzenia sił zbrojnych stwierdzono, że pociski wystrzelone z powodu ludzkiego błędu spowodowały okropną katastrofę ukraińskiego samolotu i śmierć 176 niewinnych ludzi." - napisał Hassan Rouhani.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm