Okrągły stół ws. sądów. Większość zaproszonych przyjęło zaproszenie

O zamiarze zwołania "okrągłego stołu" informowała przed tygodniem "Rzeczpospolita". "Jeśli potwierdzą swój udział zaproszeni goście, między innymi prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, zainteresowani ministrowie, w Warszawie odbędzie się okrągły stół na temat przełamania pata w sprawie ustaw sądowych z udziałem niezależnych ekspertów i opozycji. Do wspólnego stołu zasiądą przeciwnicy i zwolennicy spornych nowelizacji, w tym przedstawiciele stowarzyszeń sędziów nieuznających rozwiązań zwanych kagańcowymi" - pisała "Rz".

W rozmowie z gazetą informację tę potwierdził jeden z inicjatorów spotkania, były minister i prezes PAN prof. Michał Kleiber. "Spotkanie, co do którego panuje dzisiaj powszechny sceptycyzm, a które mnie wydaje się niezbędne, odbędzie się w Pałacu Staszica pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk" - mówił prof. Kleiber i dodał, że "w kraju z deficytem wspólnych autorytetów PAN to chyba jedno z nielicznych forów, na których można rozmawiać merytorycznie".

"Patrzę z optymizmem"

W poniedziałek prof. Kleiber był gościem Piotra Witwickiego w programie "Wydarzenia i Opinie". Gdy padło pytanie o okrągły stół ws. sądów, profesor odpowiedział: "Plan jest taki, żeby to spotkanie odbyło się w najbliższy piątek".

- Ja absolutnie nie tracę nadziei, że do niego dojdzie, natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że już wszyscy potwierdzili swój udział - dodał.

Jak powiedział, swój udział potwierdziło jak dotąd "wiele osób". - Na 26 zaproszonych i sześciu niezależnych obserwatorów, 22 osoby przyjęły zaproszenie - mówił.

Dodał, że swój udział zapowiedziały już osoby "z dwóch stron barykady". - Ja ciągle tę szansę widzę i patrzę na to z umiarkowanym, ale jednak optymizmem - powiedział profesor.

Wcześniej swój udział w obradach okrągłego stołu zapowiadał wicepremier Jarosław Gowin. - Porozumienie w sprawie reformy sądów jest bardzo trudne, trzeba rozmawiać. Bardzo cieszę się z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, która zaprasza przedstawicieli różnych środowisk do otwartej debaty o sądownictwie. Przy tym stole na pewno zasiądzie minister nauki - mówił przed tygodniem w "Gościu Wydarzeń".

