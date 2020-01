"Nie ma jednego modelu na funkcjonowanie sądów. Mam nadzieję, że Jurova weźmie to pod uwagę"

- Każdy komisarz możne odwiedzić kraj członkowski, pani komisarz również. Pamiętajmy, że traktaty mówią wyraźnie: to państwa mogą same regulować ustrój wymiaru sprawiedliwości, w Czechach sędziów powołują politycy, w Polsce mamy KRS - mówił w programie #Newsroom Adam Bielan, europoseł Zjednoczonej Prawicy. Program powstał we współpracy Polsat News i Wirtualnej Polski.