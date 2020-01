Premier Ukrainy złożył dymisję. Dzień po wycieku nagrania

"W ciągu ostatnich dni wszyscy staliśmy się świadkami wydarzeń, kiedy w sieci pojawiły się pliki z fragmentami rozmów. Ich treść pozwala przypuszczać, że ja i mój zespół nie szanujmy prezydenta, który jest naszym politycznym liderem" - czytamy w opublikowanym na Facebooku oświadczeniu. "Jestem na stanowisku, aby przeprowadzić program prezydenta" - dodano.

"Prymitywne" wyobrażenie Zełenskiego o gospodarce

Dzień wcześniej w internecie opublikowano nagrania audio, na których osoba o głosie podobnym do premiera mówi o "prymitywnym" wyobrażeniu Zełenskiego o gospodarce.

"Przyszedłem na stanowisko (premiera), by realizować program prezydenta. Jest on dla mnie wzorcem otwartości i przejrzystości. Jednak by usunąć wszelkie wątpliwości na temat naszego szacunku i zaufania wobec prezydenta, napisałem podanie o dymisję i przekazałem je prezydentowi z prawem wniesienia do parlamentu" - ogłosił w piątek Honczaruk.

Więcej informacji wkrótce.

msl/ PAP, Reuters