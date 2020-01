Ugandyjska aktywistka wycięta ze zdjęcia z białymi koleżankami. Agencja przeprasza, choć nie wprost

Agencja prasowa Associated Press (AP) przeprosiła za wycięcie ugandyjskiej działaczki klimatycznej ze zdjęcia, do którego pozowała ze swoimi białymi rówieśniczkami po konferencji prasowej w Davos w Szwajcarii – poinformował CNN.

Czarnoskóra Vanessa Nakate ​​brała udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos razem z czterema innymi młodymi aktywistkami, m.in. Gretą Thunberg. Gdy agencja AP opublikowała komunikat na temat wydarzenia, Nakate zauważyła, że ​​została wycięta ze zdjęcia, do którego pozowała ze swoimi białoskórymi koleżankami.

"Po raz pierwszy w życiu dotarła do mnie definicja rasizmu" - powiedziała Nakate w nagraniu, które opublikowała na swoim Twitterze.

Przyznała, że udział w forum był dla niej "wspaniałym doświadczeniem". "Mogłam opowiedzieć o tym, jaki wpływ na ludzi w Afryce wywierają zmiany klimatyczne. Po wszystkim chciałam opublikować zdjęcia ze strajku i wtedy natrafiłam na ten artykuł" - dodała działaczka przez łzy.

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

"Patrzyłam na zdjęcie i widziałam wyraźnie, że zostałam z niego wycięta. Pominięte zostało i moje przesłanie, i ja na zdjęciu" - mówiła Nakate.

AP przeprasza? "Jest nam przykro"

CNN poinformował, że agencja AP wystosowała przeprosiny w związku ze sprawą. Komunikat został opublikowany na blogu agencji, a podpisała go Lauren Easton - kierowniczka działu komunikacji.

"Przykro nam z powodu zdjęcia, które zostało przez nas opublikowane dziś rano. Wykadrowano z niego ugandyjską działaczkę klimatyczną, Vanessę Nakate, jedyną ciemnoskórą osobę, jaka się na nim pojawiła" - głosi komunikat.

ZOBACZ: Tajemnicza wizyta Grety Thunberg w Polsce

"Jako agencja informacyjna dokładamy wszelkich starań, aby w sposób adekwatny odzwierciedlać świat, który przedstawiamy. Uwrażliwiamy naszych dziennikarzy na kwestie uwzględniania i wykluczania poszczególnych zjawisk w przekazach. Przeprowadziliśmy rozmowy wewnętrzne z naszymi pracownikami i wyciągniemy wnioski z tego błędu" - dodała Easton.

Przeprosiny, które nie dotarły

Z aktywności Nakate na Twitterze wynika, że o "przeprosinach" AP dowiedziała się dopiero z publikacji CNN-u. Agencja zamieściła link do wpisu Easton na Twitterze, jednak nie oznaczono w tym poście samej Nakate ani nie odniesiono się bezpośrednio do niej. Dopiero internauci podzielili się z aktywistką linkiem do publikacji.

Haven't seen any apology on these Twitter streets https://t.co/xGeXydZIWQ — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 26, 2020

Użytkownicy Twittera w swoich komentarzach podkreślają, że komunikat AP jest "pusty" i nie wynika z niego, by agencja rzeczywiście poczuwała się do winy.

Do dyskusji włączyła się też Greta Thunberg: "Tak bardzo mi przykro, że zrobili ci coś takiego... Jesteś ostatnią osobą, która na to zasłużyła! Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co robisz i wszyscy przesyłamy miłość i wsparcie" - napisała młoda Szwedka.

WIDEO - Wypadek pociągu w Danii. Sześć osób zginęło Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/msl/ CNN, polsatnews.pl