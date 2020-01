Trzęsienie ziemi w Turcji. Podano aktualną liczbę ofiar, polski prezydent złożył kondolencje

Do co najmniej 38 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7 we wschodniej Turcji - podały w niedzielę tureckie władze. Rannych jest ok. 1600 osób. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje w depeszy skierowanej do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w związku z ofiarami trzęsienia ziemi. Zapewnił również o solidarności Polski z narodem tureckim.