Silne trzęsienie ziemi w Turcji. Wstrząsy odczuwalne w Iraku, Syrii, Libanie i Izraelu

Według EMSC do wstrząsu doszło na głębokości 10 km, ok. 200 km na północny wschód od miasta Gaziantep.

Wstrząsy oprócz Turcji były odczuwane też w Iraku, Syrii, Libanie, Izraelu.

Poniższa mapa przedstawia punkty, w których odczuwalny był wstrząs.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in Eastern Turkey 40 min ago pic.twitter.com/RXQx9Vkbw3 — EMSC (@LastQuake) January 24, 2020

Trzęsienie ziemi w Meksyku

Wstrząsy o magnitudzie 5,6 nawiedziły niedawno stan Oaxaca w południowym Meksyku - podało Krajowe Centrum Sejsmologiczne Meksyku. Wstrząsy był odczuwalne też w stolicy kraju. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 27 km

Leżący w obszarze, gdzie styka się pięć płyt tektonicznych, Meksyk jest jednym z państw świata o najsilniejszej aktywności sejsmicznej.

We wrześniu 2017 r. doszło tam do dwóch trzęsień, które pociągnęły za sobą prawie 500 ofiar śmiertelnych. Było to najtragiczniejsze w skutkach wydarzenie tego rodzaju od czasu kataklizmu z 1985 r., gdy wstrząsy o magnitudzie 8,1 spowodowały śmierć, według różnych szacunków, od 5 tys. do 40 tys. osób.

emi/ PAP, polsatnews.pl