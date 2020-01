Najdłuższy samolot pasażerski na świecie. Boeing 777x po pierwszym locie

Start odbył się o godzinie 10:09 rano czasu lokalnego (19:09 czasu polskiego). Trwał 4 godziny, tym samym inaugurując wielomiesięczne próby certyfikacyjne i eksploatacyjne. Pierwsza seryjna maszyna ma zostać dostarczona liniom lotniczym Emirates w 2021 roku. Oznacza to jednoroczne opóźnienie, którego przyczyną była konieczność uzupełnienia pierwotnego projektu o niezbędne modyfikacje.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington. Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M

Największe silniki, składane skrzydła

Nowa maszyna, dla której przewidziano oficjalną nazwę 777-9x, jest obecnie najdłuższym samolotem pasażerskim. Od dotychczasowej "królowej", czyli Boeinga 747-8i (nazywanego "Queen of the skies") jest dłuższy o 40 cm.

Wyróżniają go również składane końcówki skrzydeł, pozwalające na wykorzystywanie tych samych miejsc parkingowych na lotniskach, z których korzystają mniejsze maszyny oraz największe silniki, jakie zainstalowano kiedykolwiek w cywilnym samolocie. Te produkowane przez amerykańską firmę General Electric silniki mają obrys wlotu zdolny pomieścić kadłub Boeinga 737 MAX.

Congratulations to our customers and #777X team on today’s safe and successful flight, the first of many for the 777X as we continue our rigorous test program.



Continue the journey with us, signup for updates here: https://t.co/n7t9Os5Q6Y pic.twitter.com/rawf73V6x5