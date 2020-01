Wybory w PO. Julia Pitera nie mogła zagłosować, bo "szkodzi" partii

W sobotę około 9,4 tys. członków Platformy Obywatelskiej wybierało w całej Polsce przewodniczącego partii. Julia Pitera chciała oddać głos, ale okazało się, że została zawieszono w prawach członka partii. - Jestem wstrząśnięta, nie dostałam prawa do obrony ani nie zostałam odpowiednio poinformowana - mówi w rozmowie z polsatnews.pl

- Okazało się, że nie ma mnie na liście wyborców, bo zostałam zawieszona 27 listopada 2019 r, bo "szkodzę PO" - powiedziała Pitera w rozmowie z polsatnews.pl.

- Do teraz nie mogę wyjść ze zdumienia. Od 2 miesięcy nie otrzymywałam żadnych informacji z biura regionalnego ani z krajowego. Wiedziałam jedynie co przychodziło na skrzynki mailowe kolegów. Nie dostałam listu od Siemoniaka, Budki, Kidawy-Błońskiej ani Zdrojewskiego. Nie przesyłano mi także regulaminu wyborów - dodała Pitera.

Nie było jej na liście

Gdy Pitera chciała oddać głos w sobotnich wyborach na przewodniczącego PO okazało się, że nie ma jej na liście. Po sprawdzeniu bazy centralnej partii została poinformowana, że jest zawieszona.

- Łukasz Abgarowicz, który jest rzecznikiem dyscypliny w PO wystosował pismo, w którym wskazał, że zostałam zawieszona w prawach członka. Byłam zdumiona. Czy można członka o tym nie powiadomić? - pytała.

"Liczne i powtarzające się wypowiedzi szkodzące wizerunkowi PO"

"Niniejszym zawiadamiam, że na podstawie Statutu PO postanawiam o natychmiastowym zawieszeniu Pani w prawach członka do czasu wyjaśnienia licznych i powtarzających się, szkodzących wizerunkowi PO wypowiedzi medialnych. Jednocześnie informuję, że zawieszenie potrwa do najbliższego posiedzenia Zarządu krajowego PO, który to zawieszenie może uchylić bądź podjąć inne działania przewidziane Statutem" - wskazał Abgarowicz w piśmie datowanym na 27 listopada.

Biuro Krajowe poinformowano, że o dalszych losach zawieszenia zdecyduje zarząd. - Po dziesięciu minutach otrzymałam telefon. Okazało się, że 20 grudnia zostałam "odwieszona". Nie wiem nic o zawieszeniu, nie wiedziałam nic o "odwieszeniu", nie dostawała informacji o tym co dzieje się w partii. Skutek jest taki, że poszłam i zagłosowałam. Jestem wstrząśnięta, nie dostałam prawa do obrony - przyznała Pitera.

Wybory na przewodniczącego

Kandydatów było czterech: Borys Budka, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. Głosowanie było przeprowadzane w 190 powiatowych komisjach wyborczych w godzinach od 10:00 do 18:00.

Nieoficjalne wyniki wyborów mogą pojawić się jeszcze w sobotę wieczorem.

