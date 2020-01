Strzelanina w Niemczech. Nie żyje sześć osób

W miasteczku Rot Am See, niedaleko Stuttgartu, doszło do strzelaniny. Nie żyje co najmniej sześć osób - poinformował Focus Online, cytowany przez agencję Reutera. Policja z Aalen potwierdza, że w strzelaninie zginęło kilka osób, ale nie informuje o ich liczbie. Sprawca został ujęty.