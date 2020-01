Strzelanina w Ottawie. Jedna osoba nie żyje

Policja dostała zgłoszenie o strzelaninie ok. godz. 7.30 (13.30 czasu polskiego). Trzy poważnie ranne osoby zostały przewiezione do szpitala.

Trwają poszukiwania napastnika. Policja nie ujawnia innych szczegółów sprawy.

1 dead, 3 injured in this morning's Gilmour Street shooting. Police say the shooter remains at large. We continue to update our story here: https://t.co/ClMh3Po9k8 #ottnews #Ottawa pic.twitter.com/eFWaeltbDK

ZOBACZ: Francja: 28-latek z nożem zaatakował policjantów [WIDEO]

Pisząc o strzelaninie Reuters przypomina, że w 2014 roku uzbrojony mężczyzna zastrzelił żołnierza w pobliżu parlamentu w Ottawie.

Napastnik został zabity przez ochronę budynku. Atak uznany został później za zamach terrorystyczny.

UPDATE | 1 person was killed in the Gilmour Street shooting.



Police have not arrested the suspect, but say the area is considered secure.



James Street is now closed form Lyon to Kent as well, says the city. https://t.co/ClMh3Po9k8 #OttNews pic.twitter.com/9rWgBY6dpE