Strzelanina w Seattle. Wiele ofiar

Według komunikatu policji zamieszczonego na Twitterze, co najmniej jedna osoba poniosła śmierć a sześć zostało rannych. Funkcjonariusze i medycy pomagają poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Detectives are investigating after six people were wounded by gunfire, one fatally, at 3rd and Pine. The suspect(s) fled the scene. If you have information about this incident, please call our tip line at (206) 233-5000

Rzeczniczka szpitala Harborview Medical Center poinformowała, że siedmiu rannym udzielono pomocy. Nie podała w jakim są stanie.

ZOBACZ: Strzelanina w budynku rządowym w Karolinie Północnej. Dwie osoby zabite

Lokalna stacja telewizyjną KOMO-TV podała, że wśród rannych jest 9-letni chłopiec a 55-letnia kobieta jest w stanie krytycznym. Incydent spowodował poważne zakłócenia w wieczornym szczycie komunikacyjnym. Według stacji napastników było dwóch.

BREAKING: Another night another shooting.



Today it's the community in #Seattle. How can we know where it will be tomorrow?



Today it’s 2,333 shot dead just this year. How many more by the end of tomorrow? #seattleshooting pic.twitter.com/155xeWbE8o