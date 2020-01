Skoczkowie stawiają na ekologię. Zawodnicy przesiądą się do pociągów

Turniej Raw Air wystartuje 6 marca w Norwegii. Przez kolejne dziewięć dni skoczkowie będą rywalizować na czterech skoczniach w Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim i Vikersund.



Organizatorzy turnieju postanowili wykorzystać zawody do promowania ekologicznych postaw. Postanowiono, że zawodnicy będą przemieszczać się między miastami, korzystając z pociągów.

"Chcemy wysłać sygnał innym"



Jest to rewolucyjna zmiana, bo do tej pory skoczkowie wykorzystywali do tego samochody lub autobusy.



- To krok we właściwym kierunku. Trasa w przyszłości będzie bardziej zrównoważona, a jednocześnie oferujemy sportowcom wygodną opcję podróży. Chcemy jednocześnie wysłać sygnał innym sportom, że można organizować podobne inicjatywy - przekazała w rozmowie z portalem berkutschi.com Marita Hakestad Andresen z Norweskiego Związku Narciarskiego.

Zwolennikiem nowego rozwiązania jest austriacki trener norweskiej reprezentacji Alexander Stoeckl, który podkreśla, że zmiana jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale również dla samych zawodników.

"Wygodniejsza opcja dla sportowców"



- Zmiany klimatu niezwykle wpływają na skoki narciarskie. Dlatego jestem dumny z faktu, że Norwegia odgrywa pionierską rolę w korzystaniu z pociągów przy tak dużej imprezie. To też wygodniejsze dla sportowców, którzy po intensywnych zawodach będą mogli lepiej odpocząć - powiedział szkoleniowiec.



Decyzja organizatorów norweskich zawodów to kolejny dowód na renesans podróży koleją w Skandynawii. Kilka dni temu informowaliśmy o motywowanym troską o środowisko "wstydzie przed lataniem". Taki trend pojawił się w 2019 roku w Szwecji.



W efekcie, coraz więcej ludzi decyduje się na podróż pociągiem niż samolotem, czy samochodem. Na rosnące zapotrzebowanie w tym względzie zareagował szwedzki rząd, który zapowiedział stworzenie sieci dalekobieżnych nocnych pociągów łączących kraj z miastami w środkowej Europie.

