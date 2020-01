Nielegalne turnieje pokera pod przykrywką spotkań miłośników literatury

Nielegalne gry hazardowe organizowano w jednym z lokali w Gdańsku. Oficjalnie mieli się w nim spotykać miłośnicy literatury, ale kiedy do środka weszło kilkunastu policjantów i funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego odkryto profesjonalne stoły do gry w pokera, na których rozłożone były żetony i karty do gry. Książki też tam były, ale nie stwierdzono, by ktoś je czytał.