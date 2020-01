Kolejna ofiara Dakaru. Motocyklista zmarł tydzień po wypadku

Straver, który w Dakarze startował po raz trzeci, miał wypadek na 11. etapie rajdu z Rijadu i do Wadi ad-Davasir. Według doniesień mediów przez kilka minut po upadku nie biło jego serce, a zawodnik był reanimowany na miejscu.

Później przewieziono go szpitala w Rijadzie, a następnie z powrotem do Holandii. W czwartek wieczorem, tydzień po wypadku, stwierdzono zgon.

48-latek jest 66. ofiarą słynnego pustynnego rajdu, a drugą w tegorocznej edycji. Wcześniej inny doświadczony motocyklista Goncalves, który startował w Dakarze po raz 13., upadł na trasie 7. etapu. 40-letni Portugalczyk był nieprzytomny i nie oddychał, gdy dotarły do niego służby medyczne. Zawodnika przetransportowano go do szpitala w mieście Lajla, gdzie stwierdzono zgon.

Straver i Goncalves to pierwsze śmiertelne ofiary wśród uczestników tej imprezy od pięciu lat. W 2015 roku polski motocyklista Michał Hernik został znaleziony martwy podczas 3. etapu z San Juan do Chilecito w Argentynie. Rok później zginął 63-letni mężczyzna, który został potrącony przez samochód prowadzony przez Francuza Lionela Bauda.

W 1986 roku w katastrofie helikoptera w pobliżu Gourma-Rharous, na granicy Nigru, życie stracił twórca Rajdu Dakar Thierry Sabine oraz cztery towarzyszące mu osoby - piosenkarz Daniel Balavoine, dziennikarz Nathaly Odent, pilot Francois-Xavier Bagnoud i radiotelegrafista Jean-Paul Lefur.

Lista śmiertelnych ofiar wśród zawodników rajdu:

1979 - francuski motocyklista Patrick Dodin zginął w okolicach Agadeszu.

1982 - Holender Bert Oosterhuis, jadący Yamahą, zmarł w wyniku obrażeń doznanych podczas upadku.

1983 - kolejny motocyklista, Francuz Jean-Noel Pineau, zabił się na bardzo szybkim, utwardzonym odcinku trasy w pobliżu Wagadugu.

1986 - na terenie Francji, w pobliżu Sete zginął, potrącony przez samochód na trasie dojazdowej, japoński motocyklista Yasuo Kaneko.

1988 - Holender Kees Van Loevezijn, nawigator załogi ciężarówki DAF, zginął na miejscu, gdy wypadł z kabiny.

- Francuz Patrick Canado, pilot załogi samochodu terenowego, poniósł śmierć w kolizji z innym autem biorącym udział w rajdzie.

1991 - Francuz Charles Cabannes, kierowca ciężarówki serwisowej, został śmiertelnie postrzelony na terenie Mali.

1992 - koło Sabhy w Libii Francuzi Jean-Marie Sounillac i Laurent Le Bourgeois zginęli w kraksie samochodu serwisowego.

- znany francuski motocyklista Gilles Lalay odniósł śmiertelne obrażenia w kolizji z autem ekipy medycznej rajdu, na trasie dojazdowej.

1994 - motocyklista belgijski Michel Sansen zginął w wypadku na trasie dojazdowej.

1996 - na trasie z Foum El Hassan do Smara Francuz Laurent Gueguen zginął w wyniku eksplozji swej ciężarówki.

1997 - motocyklista-amator Francuz Jean-Pierre Leduc zabił się na trasie na terenie Mali.

2003 - pilot załogi Toyoty, 48-letni Francuz Bruno Cauvy zginął w kraksie na trasie dziesiątego etapu rajdu.

2005 - hiszpański motocyklista Jose Manuel Perez zmarł po czterech dniach od upadku na trasie siódmego etapu. Włoski motocyklista Fabrizio Meoni zmarł w wieku 47 lat w wyniku zatrzymania akcji serca, podczas 11 etapu.

2006 - australijski motocyklista Andy Caldecott zginął w wyniku upadku na 250. kilometrze dziewiątego etapu, prowadzącego z Nawakszut do Kiffy w Mauretanii.

2007 - na 142. kilometrze czwartego etapu z El Rachidii do Warzazatu w Maroku zginął 29-letni motocyklista Emer Symons. Pochodzący z RPA zawodnik debiutował w tej imprezie. Po ukończeniu 14. etapu na drodze dojazdowej do biwaku w pobliżu Dakaru w Senegalu zmarł na atak serca 42-letni francuski motocyklista Eric Aubijoux.

2009 - na 2. etapie z Santa Rosa do Puerto Madryn w Argentynie zginął francuski motocyklista Pascal Terry.

2012 - na 1. etapie życie stracił motocyklista Jorge Martinez Boero.

2013 - na 7. etapie w wypadku drogowym na drodze dojazdowej do odcinka specjalnego zginął francuski motocyklista Thomas Bourgin. Zawodnik zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem policyjnym, gdy podjeżdżał pod jedną z gór w Chile.

2014 - podczas 5. etapu zginął belgijski motocyklista Eric Palante. Startował w rajdzie po raz 11., miał 50 lat.

2015 - polski motocyklista 39-letni Michał Hernik, który debiutował w rajdzie, został znaleziony martwy podczas 3. etapu z San Juan do Chilecito w Argentynie.

2020 - motocyklista Paulo Goncalves, który po raz 13. brał udział w rajdzie, upadł na trasie siódmego etapu z Rijadu i do Wadi ad-Davasir w Arabii Saudyjskiej. 40-letni Portugalczyk był nieprzytomny i nie oddychał, gdy dotarły do niegło służby medyczne. Na 11. etapie wypadek miał motocyklista Edwin Straver, który w Dakarze startował po raz trzeci. Był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala w Rijadzie, a następnie - do Holandii. Tydzień później - 23 stycznia - zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

