Wjechał tirem na torowisko tramwajowe. W rok z licznika "zniknęło" mu prawie 1,5 mln kilometrów

To kolejny niechlubny rekord na polskich drogach. Policjanci z Łodzi interweniowali, bo kierowca tira wjechał na torowisko tramwajowe. Przy okazji funkcjonariusze sprawdzili licznik pojazdu. Odkryli, że drogomierz w ciężarówce jest "przekręcony" o 1 mln 326 tys. 565 km.

We wtorek rano policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem tira na ul. Dąbrowskiego w Łodzi. Okazało się, że pojazd wjechał na torowisko tramwajowe z naruszeniem przepisów.

Na liczniku ponad milion za mało

Jak ustalili mundurowi, 57-letni kierowca nie zauważył znaku, który wskazywał, by minąć go z lewej strony. Za to zdarzenie został ukarany mandatem.

Korzystając z nowych uprawnień policjanci sprawdzili stan licznika. Z zapisów, które w lutym zeszłego roku do systemu wprowadził diagnosta, wynikało, że pojazd przejechał około 1,459 mln kilometrów. Jednak w dniu kontroli było ich już tylko 133 tys.

Teraz policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny.

Do 5 lat więzienia za manipulacje

Za przestępstwo zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306 a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

