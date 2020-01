Sztorm Gloria i nietypowa "zima" w Hiszpanii i Portugalii. Morska piana na ulicach, jak śnieg

W środę rano sukcesem zakończyły się trwające od wtorku poszukiwania mężczyzny w miejscowości Begues, w prowincji Barcelona, na północnym wschodzie Hiszpanii. Zdezorientowany senior został znaleziony w dobrym stanie przy jednym okolicznych lasów.

Rano potwierdzono zgon piątej ofiary Glorii w Hiszpanii. Ciało 55-letniego mężczyzny znaleziono w okolicach centrum handlowego w mieście Carcaixent, w prowincji Walencja.

Po kolana w morskiej pianie

Najtrudniejsze warunki pogodowe panują w środę w Katalonii, gdzie z powodu intensywnych opadów śniegu i deszczu wylały trzy rzeki: Gurri, Ter i Tordera.

Lokalne służby twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, ale z powodu możliwych podtopień konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób.

W Katalonii w Tossa de Mar, mieście obleganym przez turystów, warunki atmosferyczne spowodowały niecodzienne zjawisko. Ulice zostały pokryte przez morską pianę, w któej ludzie brodzili po kolana.

Nieprzejezdnych było ponad sto dróg

W całej Hiszpanii w środę nieprzejezdnych było ponad sto dróg, głównie z powodu zalegającego na jezdniach śniegu, połamanych drzew lub podtopień. Zagrożenie wylaniem rzek doprowadziło do odwołania kursów pociągów w okolicach katalońskiego miasta Badalona.

Najbardziej poszkodowaną prowincją była w środę katalońska Gerona, gdzie z powodu sztormu Gloria odwołano zajęcia w blisko trzystu szkołach.

Nad ranem zamknięty został również miejscowy uniwersytet.

#Gloria storm is striking Catalan coast with #overtopping splashes and sprays even higher than 3-storey buildings! It urges to rethink the whole coastline against climate change scenarios. #badalona Our research efforts at @la_UPC are today even more justified! @MSCActions pic.twitter.com/woS8hQksFT