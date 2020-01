Ekonomista o zmianach klimatu: możemy na nich zarobić

- Jeśli będziemy wystarczająco innowacyjni i wyprzedzimy zmiany gospodarcze na świecie, to na zmianie klimatu zarobimy. Jednym z polskich, innowacyjnych produktów są opakowania zrobione z otrąb, które można zjeść. Rośnie ich popularność na świecie - mówił Sławomir Horbaczewski, ekonomista i doradca finansowy. Jednym z tematów "Godzin Szczytu" był wpływ zmian klimatycznych na polską gospodarkę.

"Musimy zmienić postawę wobec klimatu, swoje zachowania, nawyki" - podkreślił Horbaczewski.

- Paliwa kopalne odchodzą w przeszłość, a plastik, folie pochodzą właśnie z nich - wyjaśniał.

Według ekonomisty, globalne ocieplenie rzutuje m.in. na wysokość rachunków.

- Jeśli w Polsce wzrastają temperatury to wydajemy mniej na ogrzewanie. Zmieniamy swoje postawy i staramy się na siłę nie ogrzewać domu, jeśli tego nie potrzebujemy - mówił gość Polsat News.

"Chętniej wybieramy transport publiczny"

Zaznaczył, że Polacy są jednymi z tych, którzy łatwo odmieniają nawyki.

- To się dzieje. Przestajemy zanieczyszczać środowisko, rezygnując z samolotu na rzecz pociągu. Coraz chętniej wybieramy transport publiczny, którego jakość wzrasta. Jeżdżą autobusy zasilane elektrycznie, hybrydy - zauważył.

Jednocześnie, według Horbaczewskiego, "mamy problem z polityką ekologiczną państwa".

- Co prawda, przyjęto ją 16 lipca, ale to są zręby. Nie posiadamy działań szczegółowych, operacjonalizacji, przełożenia na bieżące działania, a przed nami nowa perspektywa unijnego budżetu na lata 2021-27 - powiedział.

- Zachowujmy się, wyprzedzając rzeczywistość. Patrzymy, co będzie pojutrze, a nie na to, co jutro - stwierdził ekonomista.

Krakowski smog zgęstniał

Do globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia powietrza przyczynia się smog. W ostatnich dniach Kraków i okoliczne gminy spowija szara mgła.

"Powietrze dziś nie rozpieszcza. Średnie stężenia zarejestrowane w nocy na państwowych stacjach to 101 ug PM10/m3. Najgorzej było na Alejach, na Piastów i w Bronowicach. Sporo lepiej na Dietla i w Swoszowicach" - poinformował w czwartek Krakowski Alarm Smogowy.

Jednym z pomysłów małopolskich radnych i społeczników jest przeznaczenie 1 proc. budżetu gmin otaczających Kraków na dopłaty dla mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów.

Zastanawiano się również nad powołaniem międzygminnych straży do szybkich kontroli palenisk.

