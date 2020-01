Stopnie alarmowe w całym kraju. Co oznaczają ALFA i BRAVO?

Z uwagi na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau od 23 do 29 stycznia w Małopolsce obowiązywać będzie 2. stopień alarmowy BRAVO, a w całym kraju 1. stopień ALFA i ALFA-CRP - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z kolei szef MSWiA wprowadził zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym broni w Oświęcimiu i Brzezince.

Stopnie alarmowe zarządzeniem wprowadził Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W całym kraju będzie obowiązywał najniższy stopień w skali - ALFA oraz ALFA-CRP (dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni).



Wyższy stopień - BRAVO - wprowadzono w województwie Małopolskim, gdzie w poniedziałek 27 stycznia w Miejscu Pamięci odbywać się będą centralne uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych Polski oraz przywódców i delegacji wielu państw.



Stopnie alarmowe obowiązywać będą od czwartku, 23 stycznia do środy 29 stycznia.

Jak informuje RCB, "wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia, BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym".



"Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne" - tłumaczy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wprowadzono zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni w Oświęcimiu i Brzezince w dniu 27 stycznia.



Jak poinformował resort, wprowadzenie zakazu związane jest z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa podczas 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

"Uroczystości odbędą się 27 stycznia br., czyli w najbliższy poniedziałek. W skład zagranicznych delegacji, które przyjadą do Polski, wejdą przywódcy państw oraz przewodniczący organizacji międzynarodowych. Wprowadzenie czasowego zakazu jest szczególnym rozwiązaniem, które ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego" - zaznacza resort spraw wewnętrznych i administracji.



Podobne rozwiązanie wprowadzone zostało m.in. w ubiegłym roku w Warszawie w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak poinformowało MSWiA, rozporządzenie w najbliższych dniach zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw RP.

Goście z całego świata

Władze Muzeum Auschwitz poinformowały, że swój udział w uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu potwierdziły 54 delegacje państwowe oraz reprezentujące organizacje międzynarodowe. Najważniejszymi gośćmi uroczystości będą byli więźniowie niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz i ocaleni z Holokaustu, których z całego świata przyjedzie ponad 200.



Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oprócz najniższych ALFA i BRAVO, istnieją także CHARLIE i DELTA. Wprowadza się je w razie zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym lub w sytuacji, gdy dojdzie do takiego zdarzenia.

Stopnie alarmowe były już wprowadzane przy okazji organizacji w Polsce wydarzeń międzynarodowych, np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach (2018 r.), Światowych Dni Młodzieży (2016 r.), konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (2019 r.). Wprowadza je, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

