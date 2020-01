Polskie ambasady rozpowszechnią broszury ws. Holokaustu. "By odkłamać prawdę historyczną"

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne zagranicą będą dystrybuowały specjalne anglojęzyczne broszury na temat zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Jak mówił we wtorek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, dokumenty te mają "nagłośnić fakty ludobójstwa Żydów na terenie okupowanej Polski". Polskie władze planują także rozpocząć akcję #Auschwitz75 w mediach społecznościowych.

W czwartek w Yad Vashem w Jerozolimie odbędzie się Światowe Forum Holokaustu w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na początku stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie weźmie udziału w wydarzeniu, ponieważ jego organizatorzy nie przewidzieli możliwości zabrania głosu przez polskiego prezydenta. Głos ma zabrać natomiast m.in. prezydent Rosji Władimir Putin.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceszef MSZ Szynkowski vel Sęk ocenił, że da to Putinowi "zapewne możliwość dalszych prób narzucania własnej wersji historii przyczyn i przebiegu II wojny światowej oraz legitymizacji działań Rosji na scenie międzynarodowej".

Wiceszef MSZ przypomniał, że pod koniec grudnia ub.r. prezydent Putin i inni przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej "gwałtownie zaatakowali Polskę i Polaków fałszując fakty dotyczące wydarzeń z okresu II wojny światowej i Holokaustu oraz przedstawiając oceny i tezy oszczercze wobec naszego państwa i narodu". Wskazał tu m.in. na zarzuty o współpracy II RP z III Rzeszą i antysemityzm.

ZOBACZ: "Rząd planuje szereg ofensywnych działań w mediach" ws. słów Putina. Schreiber wymienił m.in. PFN

Kopia dokumentu z 1942 roku

Szynkowski vel Sęk powiedział, że polskie władze, próbując nagłośnić fakty "ludobójstwa Żydów na terenie okupowanej Polski", poza oficjalnym złożeniem noty dyplomatycznej, zdecydowały się także na opublikowanie specjalnej broszury w języku angielskim. Ma być ona dystrybuowana przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne zagranicą.

- Publikacja składa się ze wstępu i czterech dokumentów dot. eksterminacji Żydów - poinformował wiceszef MSZ.

Obecni na konferencji dziennikarze otrzymali publikację "The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland", który jest kopią dokumentu napisanego 10 grudnia 1942 roku przez polskie władze na uchodźstwie. Dokument wyjaśnia nazistowskie zbrodnie popełniane wobec narodu żydowskiego w okupowanej Polsce.

ZOBACZ: "Prezydent powinien się tak mocno wypowiadać ws. słów Putina, a nie naszych koalicjantów z UE"

Przypomną apele rządu na uchodźstwie

Szynkowski vel Sęk zapowiedział także wysłanie ambasadom w Warszawie noty dyplomatycznej przypominając "dramatyczne apele dyplomatyczne polskiego rządu na uchodźstwie".

- Dzisiaj z notą dyplomatyczną docieramy do wszystkich ambasad akredytowanych w Warszawie, przypominając dramatyczne apele dyplomatyczne rządu na uchodźstwie, które z jednej strony informowały o zbrodniach, z drugiej strony dramatycznie wołały do całego świata o reakcje na te zbrodnie, to gest, który jest gestem koniecznym wobec prób zakłamywania prawdy historycznej - powiedział wiceszef MSZ.

Jak mówił, "wydawałoby się oczywistością, że Polska była pierwszą i największą ofiarą niemieckiej, nazistowskiej agresji, później zaś po 17 dniach od tej agresji, dołączyła nawałnica sowiecka". - Okazuje się, że wobec prób propagandowego zakłamywania historii II wojny światowej, konieczne jest przypominanie faktów. To robimy, to nasze zobowiązanie wobec ofiar, wobec rodzin tychże ofiar - powiedział Szynkowski vel Sęk.

MSZ planuje także rozpocząć akcję #Auschwitz75 w mediach społecznościowych, która będzie miała na celu "promocję prawdy historycznej".

WIDEO - Czarna teczka Grzegorza Brauna. Co jest w środku? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl, PAP