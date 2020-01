Koronawirus z Chin dotarł do USA

Według nich mężczyzna powrócił w środę z podróży do Wuhanu w Chinach, gdzie pojawił się koronawirus. Przebywa obecnie w szpitalu w Everett koło Seattle, a jego stan jest dobry.

Jak zaznaczono, mężczyzny, który zgłosił się po pomoc lekarską w niedzielę w związku z objawami chorobowymi, nie uważa się za źródło zagrożenia zdrowotnego dla personelu medycznego ani innych osób.

Breaking News: The first U.S. case of the Wuhan coronavirus has been confirmed in Washington State, federal officials said. The virus has spread from China to at least 4 other countries. https://t.co/ahjgXTS9sM