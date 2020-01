Blokada 11-milionowego miasta w Chinach. 17 ofiar epidemii

Władze chińskiego Wuhan chcą, by mieszkańcy nie opuszczali miasta od czwartku do odwołania. Zawieszony zostaje wszelki transport publiczny, którym można wydostać się z aglomeracji. To efekt rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, którego epidemia wybuchła w Wuhan. W jej efekcie w Chinach zmarło 17 osób.