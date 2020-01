Kobieta prezydentem Grecji. Pierwszy raz w historii

64-letnia Sakellaropulu zastąpi Prokopisa Pawlopulosa, którego pięcioletnia kadencja prezydencka upływa w marcu.

Kandydaturę sędzi wysunął premier Kyriakos Micotakis, którego partia - konserwatywna Nowa Demokracja (ND) - dysponuje w parlamencie bezwzględną większością.

Greece elects its first woman President, and about time, we say! Katerine Sakellaropoulou, 63, becomes the first woman in the history of Greece to hold the top office. Reply with 'Aye' in comments if you believe that the world needs more women in leadership roles. pic.twitter.com/bDDEXbbjYT