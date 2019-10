Króliczek Playboya chce zostać prezydentem Chorwacji

31-letnia Ava Karabatić to modelka i aktorka, która pojawiła się w Playboyu, a także w wielu chorwackich filmach, w tym "The Spring of Life"(2016) i "Tina & Sendy" (2018).

Kobieta zdecydowała się wziąć udział w wyborach prezydenckich, bo jak przekonuje na Instagramie, polityka to jej "druga miłość". Plan wyborczy, który zaprezentowała może jednak budzić duże kontrowersje.

Legalizacja prostytucji i marihuany

Ava zamierza zalegalizować marihuanę oraz prostytucję, gdyż jej zdaniem zyski z tego "dobrze opłacanego zawodu" mogłyby zasilić budżet państwa. Zależy jej również na zagwarantowaniu praw sekspracowników. Modelka opowiada się też za delegalizacją aborcji po szóstym miesiącu ciąży.

- Nie mogę dłużej patrzeć na wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w państwie – wyznała.

Kobiece rządy

Obecnie prezydentem Chorwacji jest Kotlinda Grabar-Kitarović, która sprawuje urząd od 2015 r. Jeśli Karabatić uda się zebrać wystarczającą ilość głosów, najprawdopodobniej będzie jej rywalką.

Instagram/Koliinda Grabar-Kitarović Kobiety w Chorwacji dobrze sobie radzą na najwyższych sranowiskach

Wybory prezydenckie w Chorwacji odbędą się w lutym 2020 r. Aby walczyć o zwycięstwo, przyszły kandydat musi zebrać 10 tysięcy podpisów poparcia.

