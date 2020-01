"Są państwo nauczycielami życia". Para prezydencka na Dzień Babci i Dziadka

Para prezydencka we wpisie opublikowanym na stronie prezydenta złożyła życzenia z okazji obchodzonego we wtorek Dnia Babci oraz Dnia Dziadka.

"Są Państwo dla swoich wnuków wyjątkowymi osobami, nauczycielami życia, cierpliwymi słuchaczami i prawdziwymi przyjaciółmi. Towarzyszą im, poświęcając swój czas i okazując życzliwość, a dzieląc się życiowym doświadczeniem i mądrością, stają się przewodnikami na drodze ku dorosłości" - czytamy.

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie!

Niech radość i duma z wnuków, tych młodszych i tych już dorosłych, nieustannie Państwu towarzyszą, a okazane dobro zawsze spotyka się z wdzięcznością.



"Niech dobro spotyka się z wdzięcznością"

"Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w wychowanie wnuków. Za to, że przekazują Państwo wartości, że kształtują postawy i zaszczepiają dobre wzorce. To ważne i odpowiedzialne zadanie, ale i wielkie szczęście móc dzielić się z najbliższymi miłością i troską. Niech radość i duma z wnuków, tych młodszych i tych już dorosłych, nieustannie Państwu towarzyszą, a okazane dobro zawsze spotyka się z wdzięcznością" - pisze para prezydencka.

"Życzymy wszystkim Babciom i wszystkim Dziadkom zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Niech to szczególne święto stanie się okazją do tego, by doświadczać rodzinnego ciepła. Niech każdego dnia otacza Państwa serdeczność i dobroć najbliższych, a życiowa satysfakcja i poczucie szczęścia stale Państwu towarzyszą" - kończą życzenia prezydent i Pierwsza Dama.

