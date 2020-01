Pamela Anderson wzięła sekretny ślub. Jej wybranek to znany producent

O ślubie pary poinformował "The Hollywood Reporter". Ceremonia odbyła się w poniedziałek, 20 stycznia. Do tej pory związek był utrzymywany w tajemnicy.

- Pamela nigdy nie osiągnęła pełni artystycznego potencjału. Jeszcze zabłyśnie w prawdziwy sposób. Nie kochałbym jej tak mocno, gdybym skupiał się tylko na wyglądzie zewnętrznym. Piękne dziewczyny są wszędzie, ale przez ostatnie 35 lat pragnąłem tylko Pameli. Sprawia, że szaleję, ale w dobry sposób. Inspiruje mnie, a ja chronię ją, bo na to zasługuje - powiedział Jon Peters w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Odrzuciła oświadczyny przez różnicę wieku

74-letni producent po raz pierwszy dostrzegł Anderson pod koniec lat 80-tych na imprezie magazynu "Playboy". Jak wspominał producent we wcześniejszym wywiadzie dla "The Hollywood Reporter", modelka miała wówczas ok. 19 lat.

- Starałem się ją przekonać, żeby zostawiła pozowanie i zajęła się czymś innymi. Odpowiedziała, że chyba mnie pogięło - opowiadał Peters. Ostatecznie Anderson związała się z o 22 lata starszym producentem. Ich związek trwał od 1989 r. do 1991 r. W pewnym momencie jednak modelka odrzuciła oświadczyny Petersa, tłumacząc to różnicą wieku.

