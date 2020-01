Kanada naciska na Iran, by przekazał Francji czarne skrzynki zestrzelonego boeinga

- Przyznajemy, iż jest to wyzwanie, że Iran nie uznaje podwójnego obywatelstwa (...), ale nalegaliśmy, by bez względu na obywatelstwo respektowane były życzenia rodzin ofiar - powiedział Trudeau.

Jak dodał, poszanowanie życzeń rodzin co do pochówku najbliższych, jest zgodne nie tylko z prawem międzynarodowym, ale też z praktykami i zasadami islamu.

Życzenia członków rodzin są respektowane

Minister spraw zagranicznych Francois-Philippe Champagne powiedział później na osobnej konferencji prasowej, że zgodnie z najnowszymi informacjami od kanadyjskiej delegacji w Iranie, życzenia członków rodzin są respektowane. Poinformował też, że jak dotąd doszło do repatriacji zwłok jednej z ofiar.

Trudeau wypowiedział się też ponownie na temat czarnych skrzynek. Jego zdaniem, wobec braku odpowiedniej technologii na własnym terytorium Iran powinien przekazać te urządzenia z zestrzelonego samolotu do analizy we Francji.

- W społeczności międzynarodowej panuje konsensus, że Francja byłaby odpowiednim miejscem do przesłania tych skrzynek, ale nadal naciskamy na Iran, żeby to zrobił - powiedział.

Tego samego zdania są szefowie dyplomacji Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Afganistanu, czyli państw, których obywatele również zginęli w katastrofie - powiedział Champagne podczas swojego briefingu.

Teheran zwrócił się o przekazanie sprzętu

Jak podał wcześniej Reuters, Teheran zwrócił się do USA i Francji o przekazanie sprzętu, który pozwoliłby pobrać informacje z czarnych skrzynek, gdyż sam nie posiada takich urządzeń. Irańska prośba o sprzęt została wysłana do francuskiej agencji badającej wypadki samolotowe BEA i amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu.

Iran has asked the U.S. and France for equipment to download information from black boxes on a downed Ukrainian airliner, which it shot down in error earlier this month https://t.co/G3arKTPgg1 pic.twitter.com/X2rCswTa9Y