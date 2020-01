"Nie jeden, a dwa pociski uderzyły w ukraiński samolot". Nowe nagranie z zestrzelenia Boeinga

"Zapis z kamery bezpieczeństwa zweryfikowany przez The New York Times ukazuje moment wystrzelenia dwóch pocisków rakietowych w przeciągu 30 sekund" - informuje amerykański dziennik. Według dziennikarzy oba irańskie pociski uderzyły w ukraiński samolot linii 752 doprowadzając do śmierci 176 osób.

Boeing 737-800 ukraińskich linii Ukrainian International Airlines (UIA) został zestrzelony w środę 8 stycznia, chwilę po starcie z lotniska Tehran-Imam Khomeini, znajdującego się ok. 13 kilometrów od irańskiej bazy. Do tragedii doszło kilka godzin po zaatakowaniu przez Iran dwóch baz lotniczych w Iraku, w których stacjonują m.in. siły USA i Kanady. Ataki te były odwetem za zabicie przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

W sobotę władze Iranu ogłosiły, że jego siły zbrojne "nieintencjonalnie" zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski w rezultacie "ludzkiego błędu". Wcześniej Teheran zaprzeczał jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

"Nie jeden, a dwa pociski"

"The New York Times" we wtorek opublikował nowe nagranie, na którym widać moment zestrzelenia samolotu. Eksperci po jego analizie doszli do wniosku, że z irańskiej bazy wojskowej wystrzelono nie jeden, a dwa pociski rakietowe.

"Wydaje się, że nowe wideo potwierdza dlaczego przestał działać transponder samolotu. Stało się to po tym, jak w maszynę uderzył pierwszy pocisk. Po 23 sekundach od jego wyłączenia w maszynę uderzył drugi pocisk" - poinformował dziennik.

Samolot jednak nie spadł od razu na ziemię, ale próbwał zawrócić na lotnisko. Na wideo widać, że po kilku minutach samolot staje w płomieniach i rozbija się w pobliżu wsi Khalaj Abad.

bas/ "The New York Times", polsatnews.pl