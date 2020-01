"Miał 10 sekund na decyzję". Dowódca sił powietrznych Iranu o zestrzeleniu samolotu

W wystąpieniu w telewizji państwowej gen. Hadżizadeh mówił, że gdy dowiedział się o zestrzeleniu samolotu ze 176 osobami na pokładzie, "pomyślałem, że chciałbym umrzeć i nie być świadkiem takiego wypadku".

"Gdy samolot został błędnie uznany za wrogi cel i w okolicznościach niezamierzonego błędu ludzkiego maszyna została strącona rakietą krótkiego zasięgu" - dodał Hadżizadeh. Dodał, że samolot został wzięty za pocisk i operator mając 10 sekund na powzięcie decyzji otworzył ogień bez możliwości potwierdzenia rozkazu.

WATCH: Iranian General Says Commander Had '10 Seconds' To Decide On Shooting Airliner pic.twitter.com/RGIVZEcrmj