Wirus ptasiej grypy po prawie trzech latach wrócił na Ukrainę

Wirus pojawił się na fermie na zachodzie Ukrainy, w Winnicy; padło z jego powodu 4856 sztuk drobiu z prawie 100-tysięcznego stada. Resztę ptactwa ubito.

Na Słowacji, jak podało ministerstwo rolnictwa, wirus H5N8 wykryto w zachodniej części kraju. Objął jedynie 19 kur niosek z niewielkiego gospodarstwa, przeznaczonych na własne potrzeby.

Jest przenoszony przez migrujące ptaki

Wirus H5N8, często przenoszony przez migrujące dzikie ptactwo, rozprzestrzenił się w ostatnich tygodniach w środkowej i wschodniej Europie. Pojawił się wśród drobiu przydomowego i na fermach w Rumunii, Polsce, na Węgrzech i na Słowacji.

W poniedziałek Niemcy poinformowały, że wirusa H5N8 wykryto u dzikiej gęsi w Forst, w Brandenburgii, przy granicy z Polską.

