USA: strzelaniny w San Antonio i Kansas City. Są ofiary śmiertelne

W San Antonio w klubie muzycznym Ventura doszło do strzelaniny na skutek kłótni podczas koncertu; policja poszukuje napastnika. Jedna osoba zginęła na miejscu, a jeden z rannych zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala.

Officials said seven people were shot at the Ventura bar located in the 1000 block of Avenue B near the riverwalk. Two people have died. https://t.co/SIFHrH5r7o