Strzelanina w sklepie w Jersey City. Są ofiary

Burmistrz Fulop dodał, że w strzelaninie zginął jeden policjant, a trzech innych jest rannych.

Wcześniej CNN podawał, że co najmniej jeden z napastników został "zneutralizowany".

MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians in Jersey City



