USA: ochrona z bronią w kościołach? "Rozmawiamy już tylko o tym, jak ją zorganizować"

Dane są na tyle niepokojące, że w ubiegłym roku agencja zaprosiła do swojej siedziby w Waszyngtonie przedstawicieli kilku wyznań, aby omówić z nimi sposoby zapobiegania atakom.

Większość kościołów nie ma żadnych zabezpieczeń

- Dawniej dyskutowaliśmy, czy ochrona jest konieczna. Teraz rozmawiamy już tylko o tym, jak ją zorganizować - mówi pastor pastor Mark Whitlock Jr. z Maryland, który w swoim kościele zatrudnia uzbrojonych ochroniarzy.

Ostatni atak uzbrojonego mężczyzny w teksańskim kościele i napad z użyciem maczety na dom rabina w stanie Nowy Jork pokazują, że problem jest palący.

- Przestępca, który nienawidzi określonej religii, aby zaatakować jej wyznawców, zawsze uda się do miejsca, gdzie gromadzą się oni w większej grupie, takim miejscem jest zazwyczaj ich świątynia - wyjaśnia Alan Fox, kryminolog z Bostonu.

- Tymczasem większość kościołów nie ma żadnych zabezpieczeń - dodaje.

Część ochroniarzy to byli agenci federalni

Niektórzy duchowni wynajmują profesjonalną ochronę. Zdecydował się na to np. pastor Mark Whitlock Jr. z kościoła metodystycznego w Maryland. Jego pracownicy i wolontariusze spotykają się kilka razy w miesiącu, aby omówić sprawy bezpieczeństwa. Kościół podczas nabożeństw zabezpiecza 20 ochroniarzy, którzy noszą mundury i są uzbrojeni. Obecni są także wolontariusze, wśród których nie brakuje byłych agentów federalnych.

UPDATE: At least two people were reportedly killed inside a Texas church.



The shooting took place at West Freeway Church of Christ in the city of White Settlement.https://t.co/ZJewIJFCu2