"Droga, którą wybrały obie strony, nie prowadzi do niczego". Będzie okrągły stół ws. sądów

- Należy uznać, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna. Natomiast trzeba rozmawiać o tym, jak ją przeprowadzić, żeby to było skuteczne mówił na antenie Polsat News prof. Michał Kleiber, jeden z inicjatorów "sądowego okrągłego stołu", przy jakim mając zasiąść pod koniec stycznia przeciwnicy i zwolennicy ustaw reformujących sądownictwo.

O zamiarze zwołania "okrągłego stołu" informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

"Jeśli potwierdzą swój udział zaproszeni goście, między innymi prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, zainteresowani ministrowie, w Warszawie odbędzie się okrągły stół na temat przełamania pata w sprawie ustaw sądowych z udziałem niezależnych ekspertów i opozycji. Do wspólnego stołu zasiądą przeciwnicy i zwolennicy spornych nowelizacji, w tym przedstawiciele stowarzyszeń sędziów nieuznających rozwiązań zwanych kagańcowymi" - podaje "Rz".

W rozmowie z gazetą informację tę potwierdza jeden z inicjatorów spotkania, były minister i prezes PAN prof. Michał Kleiber. "Spotkanie, co do którego panuje dzisiaj powszechny sceptycyzm, a które mnie wydaje się niezbędne, odbędzie się w Pałacu Staszica pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk" - mówi prof. Kleiber i dodaje, że "w kraju z deficytem wspólnych autorytetów PAN to chyba jedno z nielicznych forów, na których można rozmawiać merytorycznie".

"Słyszę ze wszystkich stron, że reforma jest potrzebna"

Dwa tygodnie temu w programie "Debata Tygodnia Wszystko Co Najważniejsze" prof. Michał Keiber mówił, że możliwy jest kompromis w kwestii wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

- Chciałbym zobaczyć normalną rozmowę na ten temat, ja jej dzisiaj nie dostrzegam. Wierzę, że do takiej rozmowy dojdzie. Ta droga, którą wybrały obie strony, nie prowadzi do niczego - mówił.

- Generalna uwaga jest taka, że należy uznać, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna. Natomiast trzeba rozmawiać o tym, jak ją przeprowadzić, żeby to było skuteczne. Być może trzeba to rozłożyć troszkę w czasie, być może trzeba zmienić trochę najróżniejsze zapisy – dodał. - Słyszę ze wszystkich stron, że reforma jest potrzebna, tylko nie ma całkowicie zgody, jak ona powinna być przeprowadzona - mówił prof. Kleiber.

- Potrzeba jest dobra wola i ja tu widzę rozmowę być może nie tych głównych promotorów poszczególnych stanowisk, tylko tych ludzi, którzy są jedna skłonni wysłuchać drugiej strony i spróbować znaleźć kompromis, który potem byłby zaakceptowany przez głównych aktorów - mówił na antenie Polsat News.

pgo/ml/ Polsat News, PAP