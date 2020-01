Molestowanie w domu dziecka. Sąd skazał 19 osób, w tym lekarza

Skandal wybuchł pod koniec maja 2018 r., gdy badacze Instytutu Nauk Społecznych TATA z Bombaju, wysłali do władz stanu Bihar raport z audytu domów dziecka i ochronek. Raport ujawnił molestowanie 34 dziewczynek w ośrodku Balika Grih. Policyjni śledczy wykryli później, że w sumie 42 dziewczynki padły ofiarą przemocy.

Dziewczynki zeznały, że były bite, więzione, odurzane narkotykami, a następnie gwałcone przez osoby z ośrodka oraz z zewnątrz. W siatce pedofilskiej działało 12 mężczyzn i 8 kobiet. Jedna osoba wciąż się ukrywa. Wszystkim kierował właściciel domu dziecka Brajesh Thakur. W procederze brał udział lekarz, który odurzał dziewczynki i brał udział w gwałtach. Wśród winnych są również urzędnicy komórek stanowych mających czuwać nad dziećmi w regionie.

“Azad Gandhi, MLC, used to come to the home of Brajesh Thakur. He used to eat (at Thakur’s home) and also go to Balika Grih to saunter. And would also stay at RM Palace Hotel [owned by Brajesh] for two to three hours.”@SagarChoudhary_ reports: https://t.co/a8QRzuawI3